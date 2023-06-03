Зіткнення потягів у Індії: кількість загиблих зросла до 288 людей

При зіткненні двох пасажирських поїздів у індійському штаті Одіша на сході країни загинули щонайменше 288 людей, понад тисячу людей дістали різноманітні травми.
Про це повідомляє агентство News18 India.
Зіткнення сталося у пʼятницю, 2 червня, ввечері, за 220 км від Калькутти. Близько десяти вагонів одного поїзда зійшли з рейок — їхні уламки опинилися на сусідній колії, якою в протилежному напрямку йшов інший поїзд. Унаслідок зіткнення три його вагони також зійшли з рейок, розповіли у залізничному міністерстві Індії.
На місці зіткнення всю ніч працювали рятувальники. Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття постраждалим та родичам загиблих. Суботу оголошено у штаті Одіша днем жалоби.
- Ця трагедія вже стала наймасовішою за кількістю жертв за останні десять років. Щороку в країні трапляються сотні залізничних аварій. У більшості випадків причиною є людський фактор або застаріле сигнальне обладнання.