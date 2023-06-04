Перероблені какао-боби можуть блокувати парникові гази. Це допоможе протистояти зміні клімату

Речовина з назвою біовугілля виробляється шляхом нагрівання лушпиння какао в безкисневому приміщенні до +600 °C. Цей процес блокує парникові гази, а кінцевий продукт можна використовувати як добриво або матеріал у виробництві «зеленого» бетону.

Про це пише AFP.

Така технологія, хоч і перебуває в зародковому стані, проте здатна стати новим способом видалення вуглецю з атмосфери Землі.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН підрахувала, що біовугілля з какао-бобів може ліквідувати 2,6 мільярда з 40 мільярдів тонн CO2, які виробляє людство щороку.

Генеральний директор Circular Carbon, фабрики з виробництва біовугілля в Німеччині, Пейк Стенлунд каже, що його компанія змінює вуглецевий цикл.

Якщо шкаралупу какао утилізувати як інші відходи, вуглець у ній викидатиметься в атмосферу під час розкладання. Тоді як переробка дозволяє створити біовугілля й удобрювати ним рослини. Утім, ціна тонни біовугілля становить близько $1 070, що непосильно для фермерів, додав еколог інституту UniLaSalle у Франції Девід Губен.

Компанії з виробництва біовугілля плануть монетизуватися, продаючи вуглецеві сертифікати іншим компаніям, які хочуть збалансувати свої викиди вуглецю, виробляючи певну кількість біовугілля.