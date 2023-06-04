Джанкой у Криму атакували девʼять безпілотників. Сезон «бавовни» триває

У тимчасово окупованому Криму над містом Джанкой уночі пролунали вибухи. Очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов заявив про атаку девʼяти безпілотників.

За його словами, пʼять дронів нібито ліквідувала російська протиповітряна оборона, а чотири — посадили засобами радіоелектронної боротьби. Через падіння БпЛА пошкоджено три приватних будинки та два автомобілі.

Ось такі звуки чули вночі в Джанкої.

Ще один безпілотник, що впав на подвірʼя одного з будинків і не здетонував, знешкодили на місці. Жертв і постраждалих, як стверджує Аксьонов, немає.

Вибухи в Джанкої опосередковано підтвердила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк, заявляючи, що сезон «бавовни» в окупованому Криму триває.