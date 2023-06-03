ЄС погрожує застосувати «рішучі заходи», якщо влада Косова не проведе нові місцеві вибори в сербських громадах

Європейський Союз вимагає від косовської влади провести нові місцеві вибори у громадах, які населені переважно сербами. Саме через вибори почалися сутички, в яких постраждали миротворці НАТО.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішніх справ.

У ЄС засудили будь-яке насилля проти цивільних, правоохоронців, журналістів і миротворців на півночі Косова. Там наголосили, що підтримують діяльність миротворців НАТО.

«Ми очікуємо, що Косово діятиме без ескалації та негайно призупинить поліцейські операції поблизу муніципальних будівель на півночі Косова. Мери повинні тимчасово виконувати свої обовʼязки у приміщеннях, відмінних від муніципальних будівель. Дострокові вибори мають бути оголошені якнайшвидше у всіх чотирьох муніципалітетах та організовані на основі повної участі. Ми очікуємо, що косовські серби візьмуть участь у цих виборах», — зазначили у ЄС.

Також там висловили занепокоєння через підвищення до найвищого рівня бойові готовності сербської армії. Водночас у ЄС підкреслюють, що готові вжити «серйозних заходів», якщо країни не підуть на деескалацію.

Чому сталися сутички в Косові?

23 квітня на півночі Косова в умовах бойкоту сербів відбулися спірні муніципальні вибори. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, і кандидати від етнічних албанців перемогли у виборах мерів чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю. Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів-албанців від влади.

Серби становлять більшість на півночі Косова. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають виконати угоду 2013 року за посередництва ЄС — створити асоціацію автономних муніципалітетів на їхній території.