СБУ затримала чинного посадовця Херсонської обладміністрації, який працював на росіян під час окупації

Служба безпеки затримала у звільненому Херсоні чинного посадовця Херсонської ОВА. Під час окупації він співпрацював із росіянами.

Про це пише пресслужба СБУ.

Під час окупації міста чоловік увійшов до «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області». Там він проводив «експертизи фінансової діяльності підприємств».

СБУ зазначає, що такі «експертизи» окупанти використовували, щоб фабрикувати справи проти проукраїнських власників компаній. Чоловік також їздив до Москви на «курси підвищення кваліфікації».

Після звільнення Херсону чоловік спочатку заліг на дно, але потім знову влаштувався до обласної військової адміністрації.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Йому загрожує до 15 років вʼязниці. Суд вже відправив його під арешт на два місяці.