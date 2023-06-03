Міноборони: Понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України

У Міністерстві оборони України заявили, що понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України, більше як 42 тисяч з них — військовослужбовці Збройних сил.
Ця цифра постійно збільшується, вказують у відомстві, оскільки після повномасштабного вторгнення росії значна кількість жінок долучилася до лав ЗСУ.
«Сприяють цьому також суттєві зрушення в українському законодавстві, які дозволяють жінкам повною мірою реалізувати себе у війську. Вони тримають оборону нарівні з чоловіками, воюють, ризикують і, на жаль, віддають свої життя», — зазначили в Міністерстві.
До 24 лютого 2022 року кількість жінок у лавах ЗСУ становила близько 30 тисяч.
- Раніше радниця з ґендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григорʼєва заявила, що за минулий рік кількість жінок, які служать в армії, суттєво збільшилася. При цьому майже 3,8 тисячі жінок мають офіцерські звання.
- На початку травня цього року заступниця голови Міноборони Ганна Маляр казала, що на передовій воюють 5 тисяч жінок.