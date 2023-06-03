В Індонезії запропонували свій «мирний план» для України — з миротворцями та референдумами. МЗС України відповіло

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував «мирний план» для України, який передбачає низку пунктів.

Їх він озвучив на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі, пише Reuters.

План передбачає негайне припинення вогню, створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення із розведенням військ на 15 кілометрів з кожної сторони, створення під егідою ООН миротворчої місії та проведення референдумів на «спірних територіях».

Останній пункт, на думку Субіанто, допоможе «обʼєктивно встановити волю більшості жителів» стосовно бачення ними свого майбутнього.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко подякував Індонезії за увагу до врегулювання війни і наголосив, що між Україною та росією немає спірних територій, щоб проводити там референдуми — окупація частини України є фактом, зафіксованим в офіційних документах ООН.

«На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися з українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може», — підкреслив дипломат.

Він додав, що запропоновані пункти дадуть росії час для накопичення військ, і запросив Індонезію долучитися до «формули миру», яку представляв Володимир Зеленський.