Справу про вбивство Павла Шеремета розглянуть заново. Яні Дугарь змінили запобіжний захід

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета розглянуть заново.

Про це повідомила одна з підозрюваних у справі лікарка Юлія Кузьменко.

За її словами, судовий процес почнеться з самого початку у звʼязку з новим відбором присяжних. Двоє присяжних не можуть виконувати свої обовʼязки, оскільки один із них за кордоном, а інший мобілізований.

Також Кузьменко повідомила, що військовій Яні Дугарь, іншій підозрюваній у справі, змінили запобіжний захід — із застави на особисті зобовʼязання.

Клопотання про заморожування справи на період воєнного стану суд не задовольнив.