Meta анонсувала нову гарнітуру змішаної реальності Quest 3. Вона коштуватиме $499,99

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг представив нову гарнітуру віртуальної реальності Quest 3 у своєму Instagram.
Quest 3 коштуватиме $499,99. Ось як вона виглядатиме:
Як порівняти з попередньою версією Quest 2, конструкція Quest 3 стала легшою та зручнішою, а новий чип Snapdragon має вдвічі вищу графічну продуктивність.
Нова гарнітура матиме чотири камери, рівномірно розподілені між лівою та правою сторонами, — дві повнокольорові камери і дві стандартні, й один датчик посередині, покликаний покращити продуктивність гарнітури.
Також у Quest 3 встановлені нові контролери Touch Plus із тактильною функцією TruTouch.
- Компанія Meta також повідомила, що з 4 червня вартість попередньої версії гарнітури змішаної реальності Quest 2 знизиться до $299,99 за версію 128 ГБ, тоді як за модель із 256 ГБ треба буде заплатити $349,99.