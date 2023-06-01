Meta анонсувала нову гарнітуру змішаної реальності Quest 3. Вона коштуватиме $499,99

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг представив нову гарнітуру віртуальної реальності Quest 3 у своєму Instagram.

Quest 3 коштуватиме $499,99. Ось як вона виглядатиме:

Як порівняти з попередньою версією Quest 2, конструкція Quest 3 стала легшою та зручнішою, а новий чип Snapdragon має вдвічі вищу графічну продуктивність.

Нова гарнітура матиме чотири камери, рівномірно розподілені між лівою та правою сторонами, — дві повнокольорові камери і дві стандартні, й один датчик посередині, покликаний покращити продуктивність гарнітури.

Також у Quest 3 встановлені нові контролери Touch Plus із тактильною функцією TruTouch.