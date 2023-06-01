СБУ підозрює митрополита та секретаря УПЦ МП у провокації релігійної ворожнечі

Служба безпеки України повідомила підозри митрополиту та секретарю Овруцько-Коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Житомирщині.

Слідство стверджує, що митрополит роками готував тексти прокремлівських листівок і брошур, де ображав релігійні почуття українців, принижував переконання вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожість до них. А його рідний брат — секретар — поширював матеріали серед священників і вірян.

Як виявили слідчі, тираж пропагандистських матеріалів становив майже 50 тисяч примірників.

Митрополиту і секретарю оголосили підозри за порушення рівноправності громадян за релігійними переконаннями (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 ККУ). За це загрожує до пʼяти років увʼязнення.

До того ж СБУ і Нацполіція під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ МП викрили «наближених» місцевого архієрея на оборудках із пожертвами прихожан. Гроші останніх витратили на особисті потреби, а не на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні, на яку їх збирали. Ідеться про мільйон гривень.

Зараз триває розслідування щодо шахрайства (ч. 3 ст. 190 ККУ).