Гей-пара виграла справу проти України в Європейському суді з прав людини. Тепер їм заплатять €5 000 за дискримінацію

Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною права одностатевої пари, яка не може укласти шлюб в країні. Ідеться про справу Андрія Маймулахіна та його чоловіка Андрія Марківа.

Про це повідомили в Українській гельсінській спілці з прав людини.

З 2010 року заявники, Андрій Маймулахін та Андрій Марків, живуть сімʼєю як партнери. У 2014 році вони звернулися до ЄСПЛ через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні.

Розглядаючи справу, ЄСПЛ зазначив, що «на відміну від різностатевих пар, які вважають за краще не вступати в шлюб з особистих причин, але все ж мають право на юридичне визнання і захист…, заявники не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання».

Суд також взяв до уваги чітку тенденцію на європейському рівні до юридичного визнання та захисту одностатевих пар у державах-членах Ради Європи, тридцять з яких наразі передбачають можливість юридичного визнання одностатевих пар.

ЄСПЛ констатував порушення Україною статті 14 у взаємозвʼязку зі статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кожному з заявників присудили €5 000 компенсації.