В Україні запрацював застосунок ChatGPT для iOS

В Україні запрацював застосунок ChatGPT для операційних систем iOS. Він вже доступний у App Store.

Про це йдеться на сторінці застосунку.

Чат-бот працює на версії iOS 16.1 або вище. Спочатку доступ до застосунку ChatGPT був відкритий лише в США, але поступово його почали відкривати й в інших країнах.

Наразі невідомо, коли зʼявиться версія на Android.