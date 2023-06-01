В Україні запрацював застосунок ChatGPT для iOS

В Україні запрацював застосунок ChatGPT для операційних систем iOS. Він вже доступний у App Store.
Про це йдеться на сторінці застосунку.
Чат-бот працює на версії iOS 16.1 або вище. Спочатку доступ до застосунку ChatGPT був відкритий лише в США, але поступово його почали відкривати й в інших країнах.
Наразі невідомо, коли зʼявиться версія на Android.
- ChatGPT — це найновіший чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити. У ЄС уже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.