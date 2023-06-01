В Австралії знайшли рештки найдавнішої рептилії, яка вміла літати. Вона жила там понад 100 мільйонів років тому

Рештки найдавніших рептилій світу, які вміли літати, знайшли в австралійському штаті Вікторія в Бухті динозаврів — місці доісторичних скамʼянілостей.

Про це пише CNN з посиланням на науковий журнал History Biology.

Палеонтологи вивчали два шматочки кістки й дійшли висновку, що вони належать птерозавру — гігантській істоті, яка була першою хребетною твариною, що розвинула здатність до польотів і жила поряд із динозаврами під час мезозойської ери.

Courtesy Adele Pentland/Curtin University

Шматок тазової кістки одного з досліджуваних птерозаврів показав, що він був молодий, адже розмах крил становив близько двох метрів, тоді як дорослі особини мали крила з розмахом понад 10 метрів.

Провідна авторка дослідження Адель Пентланд з Університету Кертіна розповіла, що ці істоти літали над Австралією, попри складні умови крейдяного періоду, коли територія нинішнього штату Вікторія тижнями поспіль була в темряві — на той час вона розташовувалася за полярним колом.