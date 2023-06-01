10 причин для республіканців підтримати перемогу України. Провідні світові медіа про війну 31 травня

Марк Тіссен, колумніст The Washington Post, колишній спічрайтер Джорджа Буша та науковий співробітник Американського інституту підприємництва (American Enterprise Institute) написав розлоге пояснення, чому навіть для прибічників тези «Америка передусім» (America first) допомога Україні в перемозі є одним з найважливіших пріоритетів. Він аргументував свою позицію в десяти пунктах. Ось вони:

1. Перемога росії надихне ворогів США. Так само, як росію та інших у 2021 році надихнуло стрімке згортання Штатами операцій в Афганістані.

2. Перемога України допоможе стримати від агресії Китай, особливо щодо Тайваню. Якщо ж США не вдасться допомогти подолати російську агресію, Пекін матиме більше підстав вважати, що Вашингтон не захистить і Тайвань. А в цьому конфлікті значно вища ймовірність прямої участі американських військ, тож війна обійдеться США набагато дорожче в усіх сенсах.

3. Поразка путіна ослабить небезпечну для Заходу російсько-китайську дружбу. Бо ніхто не хоче дружити з лузером.

4. Підтримка України відновить військову доктрину Рональда Рейгана: воювати зі стратегічними ворогами руками своїх союзників. Ця тактика допомогла Заходу перемогти в Холодній війні, натомість доктрина Джорджа Буша ― молодшого, що передбачала ведення війни на території інших держав, щоб не пускати її на територію Штатів, зрештою виснажила американців участю в затяжних малозрозумілих конфліктах.

5. Перемога України зекономить США мільярди. Російський авантюризм дорого обходиться Штатам ― і варто лише уявити, скільки доведеться витратити, щоб захистити від росіян Європу, якщо Кремль досягне в Україні успіху. Зараз же росія, наприклад, уже втратила в Україні понад 2 000 танків. Це половина її арсеналу ― і саме стільки танків не загрожуватимуть світу в наступні десятиліття.

6. Зараз Україна ― майданчик для тестування нових видів зброї та інформаційних систем. Наприклад, дії України в Чорному морі неоціненні для можливої майбутньої війни за Тайвань.

7. Озброєння України оживляє американський військово-промисловий комплекс. Ключові виробники вже розгортають свої виробничі потужності. Якщо світ стоїть перед великою війною, без російсько-української війни Захід був би готовий до неї значно гірше.

8. Вторгнення росії зміцнило міжнародні альянси США, зокрема НАТО.

9. Перемога України допоможе стримати поширення ядерної зброї. Якщо ж росія переможе, Іран може подумати, що якщо він отримає статус ядерної держави, США перестануть захищати Ізраїль. Якщо ядерним стане Іран, наступною буде Саудівська Аравія. Далі ― Японія та Південна Корея. У підсумку світ стане ще небезпечнішим, ніж зараз.

10. Перемога України досяжна. На відміну від багатьох інших конфліктів минулого в цій війні менша країна цілком здатна перемогти більшу. За оцінкою частини військових аналітиків, це досяжно, якщо Україна отримає далекобійні ракети й сучасні літаки. І ця перемога, з урахуванням попередніх пунктів, є одним із ключових американських інтересів на сьогодні.

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