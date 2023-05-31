У римському Колізеї зʼявився ліфт для людей з інвалідністю

У Римі в Колізеї відкрили ліфт, який зробить верхні поверхи доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Про це повідомляє місцеве видання Wanted in Rome.
Скляний ліфт дозволить піднятися на найвищі поверхи амфітеатру, зокрема потрапити до галереї між другим і третім поверхами, а також побачити світанок.
На відкритті ліфту лунав саундтрек до фільму «Гладіатор» у виконанні Італійського кінооркестру.
Будівництво зайняло понад пʼять років, частково — через рішення встановити шахту, не вносячи будь-які зміни до будівлі віком майже 2 000 років. Конструктори прагнули «повної оборотності», що дозволить у майбутньому демонтувати ліфт без шкоди для цілісності конструкції.
Колізей був найбільшим амфітеатром у Римській імперії. Там проводили гладіаторські бої та інші публічні заходи. Арена вміщувала десятки тисяч глядачів. Її припинили використовувати орієнтовно у 523 році нашої ери.
- У 2021 році Колізей вперше за свою історію відкрив підземелля —приміщення, де гладіатори та тварини чекали, перш ніж зʼявитися на арені. Відтоді туристи можуть пройти коридорами по деревʼяній платформі та помилуватися арками, які зʼєднували кімнати. Раніше підземелля освітлювалося свічками, але нині, після двох тисяч років поступової руйнації рівня землі навколо, туди проникає сонячне світло.