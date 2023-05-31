Міноборони замовило у німецької компанії 300 безпілотників Vector

Міністерство оборони України замовило у німецької компанії Quantum-Systems 300 розвідувальних дронів середньої дальності типу Vector.

Про це компанія оголосила 31 травня.

У січні 2023 року Міноборони замовило 105 дронів, а в серпні 2022-го — 33.

«Із серпня 2022 року Vector демонстрував безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на полі бою в Україні, де він зарекомендував себе як надійний засіб військової розвідки, спостереження та розвідки», — розповіли в компанії.

За даними розробника, безпілотник готовий до використання через дві хвилини, він безперервно виявляє цілі, незалежно від погодних умов, розвиває швидкість до 72 кілометрів на годину та витримує тривалий час польоту. Quantum-Systems пише, це цей безпілотник дозволяє українським силам швидко збирати критично важливу інформацію та набувати стратегічної переваги.