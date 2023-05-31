Трибунал у Гаазі засудив до 15 років вʼязниці двох колишніх керівників спецслужби Югославії

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних судів ООН засудив колишнього очільника служби державної безпеки Сербії Йовиця Станішича та його підлеглого Франка «Френкі» Симатовича до 15 років вʼязниці.

Рішення суд ухвалив 30 травня.

Суд заявив, що Станішич (72 роки) і Симатович (73 роки) несуть відповідальність за злочини, скоєні в кількох частинах Боснії та Хорватії, адже вони організували навчання, а потім залучили сербські сили до захоплення влади та злочинів.

У 2021 році їх засудили за більш вузькими звинуваченнями — у підтримці та підбурюванні до злочинів в одному боснійському місті, однак прокуратура через апеляцію закликала включити більше муніципалітетів. Станішич і Симатович відкинули всі звинувачення.