Науковці вивчають гени жінки, яка не відчуває болю. На основі цього вони хочуть створити знеболювальне

Вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) досліджують гени жінки, яка не відчуває болю. На основі цього вони хочуть створити знеболювальне для людей з хронічними хворобами та нові ліки проти депресії

Про це пише ScienceAlert.

Джо Кемерон — 75-річна шотландка, яка абсолютно не відчуває болю, навіть під час серйозних операцій чи пологів. Також вона не відчуває «сплесків адреналіну» в небезпечних ситуаціях.

Це захворювання називають «вродженим знеболюванням» і воно є тільки у кількох людей у світі. Науковці зараз вивчають гени Кемерон, щоб зрозуміти, як «вимкнути» біль у людей із хронічними захворюваннями.

«Дослідивши, що саме відбувається на молекулярному рівні, ми почнемо розуміти особливості її біології, і це відкриває можливості для створення ліків, які можуть мати далекосяжні позитивні наслідки для пацієнтів», — коментує генетик UCL Джеймс Кокс.

Захворювання Кемерон спричинене рідкісною варіацією гена FAAH-OUT, яку у 2019 році виявив Кокс разом з колегами з UCL.

Окрім цього, FAAH-OUT відіграє ключову роль у модулюванні іншого гена, який називається FAAH. Цей ген іноді називають «геном щастя» або «геном забудькуватості», оскільки він має тенденцію робити людей менш тривожними та більш розсіяними.

«Крім молекулярної основи безболісності, ці дослідження виявили молекулярні шляхи, що впливають на загоєння ран і настрій, і все це залежить від мутації FAAH-OUT. Наш обов’язок як вчених дослідити його, і я думаю, що ці висновки матимуть важливе значення для таких галузей досліджень, як загоєння ран, депресія тощо», — зазначають вчені.