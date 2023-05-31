Дослідження: чайки вирішують, що їм їсти, спостерігаючи за людьми

Дослідження показали, що міські чайки вибирають харчування, орієнтуючись на людей. Вони воліють їсти ту їжу, до якої торкалася людина, або подібну до неї.

Про це пише The Guardian.

У ході експерименту дослідники клали дві пачки чипсів різного кольору на землю за кілька метрів від чайок, а самі сідали поруч і брали до рук третій пакет, колір якого відповідав одному з тих, що лежали поруч. Увесь процес фільмували з відстані кількох метрів.

Коли науковці просто сиділи і не їли, менш ніж пʼята частина чайок підійшла до пакетів, покладених поруч. Але коли дослідники ласували чипсами, 48% птахів підстрибували, щоб перевірити пакети. Учені підрахували, що 95% чайок клюють чипси з пакета такого ж кольору як той, з якого їли люди.

Науковці зазначають, що сріблясті чайки не еволюціонували разом із людьми. Їхня урбанізація почалася відносно недавно, близько 80 років тому, а отже ця здатність має походити від загальної розумності та гнучкості поведінки чайок.

«Це дослідження показує, що ми не лише привертаємо увагу чайок до того, де знаходиться їжа. Вони також дізнаються про тип їжі, яку ми їмо. Знання цього може вплинути на зменшення негативної взаємодії між людьми та чайками, оскільки ми, схоже, ненавмисно вчимо чайок переходити нові харчові продукти», — зазначили дослідники.