Дослідження: третина планет біля червоних карликів може мати океани

Американські астрономи виявили, що третина камʼянистих планет біля червоних карликів, найпоширеніших зірок у Галактиці, мають оптимальну орбіту для існування океанів. Це означає, що вони потенційно мають умови для життя.

Про це пише Sci.News.

«Я вважаю, що цей результат справді важливий для наступного десятиліття досліджень екзопланет, тому що погляди зміщуються в бік цієї категорії зірок», — сказала докторант Університету Флориди Шейла Сагер.

У своєму дослідженні планетологи проаналізували понад 150 планет навколо червоних карликів. Вони використовували дані з телескопів NASA Kepler і телескопа ESA Gaia.

Третина планет у цій вибірці мала орбіти, здатні утримувати рідку воду. На думку дослідників, у Чумацькому Шляху, імовірно, існують мільйони космічних тіл із потенційними умовами для життя.