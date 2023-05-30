Politico: «ПВК Вагнера» використовує Facebook і Twitter для вербування медиків, операторів дронів і психологів

Російська «Приватна військова компанія Вагнера» використовувала Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів дронів і психологів для допомоги в бойових діях, зокрема в Україні.

Про це ідеться в дослідженні американського видання Politico, яке оприлюднили 30 травня.

Оголошення про вакансії до «ПВК Вагнера» набрали майже 120 тисяч переглядів у Twitter і Facebook за останні десять місяців. Дослідники проаналізували шістдесят постів десятками мов, зокрема французькою, вʼєтнамською та іспанською. У дописах були контактні телефони, акаунти в Telegram та обіцяна щомісячна зарплата в 240 тисяч рублів (€2 800) з пільгами й медичним обслуговуванням.

«Приєднуйтесь до нас зараз, щоб захистити честь росії та багатополярний світ!» — написано в одному з постів французькою у Facebook.