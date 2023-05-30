В ОК «Південь» заявили про ознаки підготовки росії до чергової «підступної атаки»

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила про ознаки підготовки росії до «підступної атаки» за допомогою змішаних типів боєприпасів.

«Цілком імовірно, що відтепер будуть застосовані ракети не повітряного, а морського базування, тому що вони тривалий час витримували паузу, не використовуючи морські ракетоносії. Тож імовірно, що вони якимось чином підлаштовували ситуацію для майбутніх атак», — сказала Гуменюк.

Водночас вона підкреслила, що тактика росіян у цілому не зазнала змін: вони поєднують дрони й ракети для атак на Україну. Гуменюк зауважила, що росіяни здійснюють обстріли хвилями, щоб виявляти українські системи ППО.

«Перша хвиля виявляє, звідки працюють системи ППО, для другої хвилі, яка потім може завдавати уражень безпосередньо по засобах протиповітряної оборони. До того ж використання дронів і ракет передбачає застосування протидії різного плану: можуть працювати мобільні вогневі групи, зенітні установки та засоби, надані нашими партнерами», — сказала вона.