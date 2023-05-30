НАТО готове відправити додатковий батальйон миротворців у Косово. Під час сутичок там постраждали 30 військових

НАТО повідомило, що відправить додатковий батальйон миротворців на північ Косова. Під час сутичок із місцевими там постраждали 30 військових.

Про це йдеться в заявах спільного командування НАТО та місії в Косові.

Там розповіли, що під час сутичок у муніципалітеті Звечан поранення отримали 11 військових з Італії та 19 з Угорщини. Вони мають різні поранення, зокрема переломи та опіки від саморобних вибухових пристроїв. Троє угорців зазнали поранень від вогнепальної зброї.

У відповідь на це НАТО розгорне Оперативні резервні сили на Західних Балканах. Також додатковий батальйон резерву скоротить час розгортання з 14 до 7 днів, що дозволить оперативно посилити миротворців у Косові.

Чому сталися сутички?

23 квітня на півночі Косова в умовах бойкоту сербів відбулися спірні муніципальні вибори. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, і кандидати від етнічних албанців перемогли у виборах мерів чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю. Але явка на виборах становила менше ніж 5%. Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів-албанців від влади.

Серби становлять більшість на півночі Косова, хоча понад 90% населення Косова — це албанці. Серби на півночі Косова вимагають збереження звʼязків із Сербією та створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.