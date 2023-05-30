Верховна Рада ухвалила закон про відмову від ртуті

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 0199 «Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть» за основу та в цілому.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Законопроєкт подав до парламенту президент Володимир Зеленський. Головна мета цієї ініціативи — зниження ризиків для екології країни і здоровʼя громадян. За словами міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, долучення до конвенції дозволить уникнути таких інцидентів, як із заводом «Радикал», коли сотні тонн ртуті опинилися просто неба в українській столиці.

Крім того, Україна зможе за допомогою міжнародних партнерів вирішити це питання. Зокрема, розвʼязати проблеми із залишками ртуті на недіючих пострадянських підприємствах, які використовували застарілі технології.

Також Україна матиме доступ до цільових ресурсів Глобального екологічного фонду і зможе отримати технічну та експертну допомогу.

Ртуть більше не будуть видобувати, а також під заборону потраплять усі товари, що містять ртуть або у виробництві яких вона використовується (термометрів та приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів, реле, і навіть деяких видів косметики).