У Північній Кореї малюка разом із батьками засудили до довічного увʼязнення — у них знайшли Біблію

У Північній Кореї дворічного малюка засудили до довічного увʼязнення після того, як у його сімʼї знайшли Біблію.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США.

Інцидент стався у 2009 році, його відзначили в новому звіті з посиланням на дані Korea Future — це неурядова організація, яка документує порушення прав людини в Північній Кореї.

«Один випадок стосувався арешту у 2009 році сімʼї на підставі їхньої релігійної практики і зберігання Біблії. Уся сімʼя, включаючи дворічну дитину, була засуджена до довічного увʼязнення в таборах для політичних вʼязнів», — йдеться в повідомленні.