Премʼєр Іспанії оголосив про дострокові парламентські вибори після поразки своєї партії на місцевих виборах

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Так він відреагував на поразку його партії на місцевих виборах.

Про це пише Reuters.

«Я ухвалив це рішення, вивчивши результати вчорашніх виборів. Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього», — сказав Санчес.

Вибори відбулися напередодні в 12 з 17 регіональних парламентів та в муніципалітетах по всій країні. У більшості мерій та регіонів перемогла опозиційна Народна партія.

Парламентські вибори планують провести 23 липня. Рішення ухвалять на позачерговому засіданні уряду. За планом, вибори мали відбутися наприкінці 2023 року.

Останні соцопитування показують, що за партію премʼєра Санчеса готові проголосувати близько 25% виборців. Водночас опозиційна Народна партія може розраховувати на близько 30% голосів. На третьому місці йдуть союзники Народної партії — консервативна партія Vox (майже 15% голосів).