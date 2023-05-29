Ощадбанк продовжує дію протермінованих карток до вересня

Державний банк Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 серпня 2023 року. Це стосується, зокрема, внутрішньо переміщених осіб.
Про це пише пресслужба банку.
Платіжними картками можна буде користуватися до вересня без необхідності перевипускати їх, якщо термін дії закінчився з лютого 2022 року.
Такі картки працюватимуть повноцінно: ними можна розраховуватися на касах, в онлайн-магазинах, знімати готівку в банкоматі тощо.
- Ощадбанк продовжує дію карток через воєнний стан. Їхніми картками користуються, зокрема, люди, яким приходять виплати від держави. Наприклад, переселенці, що не можуть фізично перевипустити картку у відділенні банку, до якого привʼязані.
- НБУ поновив список системно важливих банків, і до нього увійшов Ощадбанк. Системно важливий банк (СВБ) — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.