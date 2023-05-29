Під Бахмутом загинув журналіст Євгеній Осієвський. Це 60-й полеглий на війні медійник

У боях під Бахмутом 22 травня загинув військовий, журналіст, автор науково-популярного журналу «Куншт» та журналу соціальної критики «Спільне» Євгеній Осієвський.

Про це повідомив Факультет історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка, де навчався журналіст.

Після отримання диплома бакалавра Євгеній вступив до Києво-Могилянської академії і почав писати для кількох успішних проєктів. У 2022 році він пішов на фронт.

Прощатимуться з бійцем цього тижня у Кропивницькому.

За даними Інституту масової інформації, Осієвський став 60-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.