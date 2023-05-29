Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень

Фонд держмайна продав київський завод «Електронмаш» за 120,8 мільйона гривень на платформі Prozorro.продажі.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Окрім переможної ставки, покупець має сплатити ПДВ — 24,2 мільйона гривень та понад 23 мільйони гривень боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом.

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У торгах взяли участь шість підприємців. Фінальна ставка на аукціоні зросла майже вдвічі — з 61 290 000 гривень до 120 810 000 гривень. Завод придбало ТОВ «Інком Рент».

За даними «Опендатабот», ТОВ «Інком Рент» засновано 5 липня 2018 року, директором компанії є Людмила Труфанова, 60% компанії належить ТОВ «Компанія з управління активами «Аріво ессет менеджмент», а 40% належить ТОВ «Платес-1». Основний вид діяльності компанії — управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Бенефіціарами підприємства є Людмила Яковлєва і Олег Магаляс.

Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота.