У Венеції в Гранд-каналі вода забарвилася в зелений колір. Влада почала розслідування

Влада Венеції почала розслідування після того, як у неділю вода у центральному каналі міста стала зеленого кольору.
Про це пише BBC.
Місцева влада вже відібрала проби води та розпочала термінове розслідування. Причини зміни кольору наразі невідомі.
Є версії, що хтось навмисно забруднив канал фарбою або що це протест екологічних активістів. Багато користувачів соціальних мереж поділилися думкою, що зображення з Венеції нагадують їм трюк аргентинського художника Ніколаса Гарсіа Урібуру 1968 року, який пофарбував воду Великого каналу в зелений колір, щоб підвищити обізнаність про екологічні проблеми.
- У серпні 2022 року двоє людей займалися серфінгом на Гранд-каналі у Венеції. Вони отримали штраф, а мер міста Луїджі Бруньяро назвав їх «зухвалими ідіотами». Гранд-канал — обʼєкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він оточений історичними будівлями і є головною магістраллю Венеції.