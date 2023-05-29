У Венеції в Гранд-каналі вода забарвилася в зелений колір. Влада почала розслідування

Влада Венеції почала розслідування після того, як у неділю вода у центральному каналі міста стала зеленого кольору.

Про це пише BBC.

Місцева влада вже відібрала проби води та розпочала термінове розслідування. Причини зміни кольору наразі невідомі.

Є версії, що хтось навмисно забруднив канал фарбою або що це протест екологічних активістів. Багато користувачів соціальних мереж поділилися думкою, що зображення з Венеції нагадують їм трюк аргентинського художника Ніколаса Гарсіа Урібуру 1968 року, який пофарбував воду Великого каналу в зелений колір, щоб підвищити обізнаність про екологічні проблеми.