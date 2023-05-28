У росіян зростає занепокоєння кількістю втрат на війні з Україною

Ставлення росіян до втрат у війні в Україні стає дедалі негативнішим, пише газета The New York Times із посиланням на дослідження компанії FilterLabs AI.
Газета посилається на дослідження компанії FilterLabs AI, яка аналізує публікації та коментарі в російському сегменті соцмереж.
На початку вторгнення занепокоєння великою кількістю жертв негативно позначалося на підтримці путіна, але цей ефект був короткостроковим, і суспільство пізніше знову згуртувалося навколо влади. Наразі ситуація виглядає інакше, стверджує NYT.
Держагентства, ймовірно, намагаються протистояти зростанню занепокоєння росіян, проте на другий рік вторгнення їхній вплив на громадську думку є обмеженим, зазначає в розмові з NYT виконавчий директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.
Надалі, якщо рівень занепокоєння збережеться, то підтримка війни впаде, припускає він.
«Незважаючи на зусилля Кремля змінити громадську думку, реальні втрати, як і раніше, залишаються однією з найуразливіших тем», — резюмує Тойбнер.
За останніми даними «Левада-центру», опублікованими цього тижня, громадські настрої в росії остаточно відновилися після стресу, спричиненого оголошенням мобілізації.
Керівник відділу соціокультурних досліджень «Левада-центру» Олексій Левінсон пояснює це реакцією травмованого в 1990-х роках суспільства. За його словами, підтримка війни та рейтинг президента залишаються на високому рівні, тому що за путіним «суспільство бачить одну-єдину мету — тримати те, що називається «славою росії»: «Ми стоїмо проти Заходу і стоїмо міцно», — більше від путіна нічого не вимагають і не чекають».
Українські військовослужбовці протягом 27 травня знищили приблизно 400 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни росія втратила 206 600 своїх солдатів в Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на Бахмутському напрямку російська армія втратила до 70 тисяч вбитими й пораненими.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.