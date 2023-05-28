Ердоган лідирує на виборах у Туреччині. Підраховано 70% голосів

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередньо лідирує в другому турі президентських виборів.
Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів, які наводить державне турецьке агентство Anadolu.
За підсумком підрахунку понад 70% бюлетенів Ердоган набирає 54,37%, а його опонент Кемаль Киличдароглу — 45,63%.
Голосування в Туреччині закінчилось о 17:00 за місцевим часом, який збігається з київським. Очікують, що голоси порахують швидко, оскільки кандидатів тільки двоє.
Президентські вибори в Туреччині є одними з найвідповідальніших у новітній історії країни. Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.
Після трьох термінів на посту премʼєр-міністра і двох президентських Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною.
- 14 травня в Туреччині відбулися парламентські й президентські вибори. За посаду президента змагаються два кандидати: чинний президент Реджеп Ердоган і голова найбільшої опозиційної партії Кемаль Киличдароглу. На парламентських виборах партії Ердогана прогнозують перемогу, але вона не зможе отримати більшості.
- Ердоган керує Туреччиною з 2003 року — спочатку як премʼєр, а потім як президент. Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку.