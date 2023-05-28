«Шахтар» достроково став чемпіон України сезону 2022/23

У 29-му турі УПЛ донецький «Шахтар» впевнено обіграв «Дніпро-1» з рахунком 3:0, достроково ставши чемпіоном України сезону 2022/23.
Серед «гірників» відзначилися Бондаренко, Сікан і Степаненко.
На даний момент «Шахтар» має у своєму активі 72 очки.
Перемога в матчі дозволила підопічним Ігоря Йовічевича стати чемпіонами за тур до фіналу. ФК «Дніпро-1» посів другу сходинку в УПЛ, маючи в активі 64 пункти після 29 матчі.
- У минулому сезоні українського чемпіонату, який через повномасштабне вторгнення був завершений достроково, перше місце в турнірній таблиці також посіли «гірники». А в сезоні 2022/21 золоті медалі УПЛ здобуло київське «Динамо» під керівництвом Мірчі Луческу.