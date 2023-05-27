Дослідження: океанські течії біля Антарктиди можуть зупинитися. Від них залежить глибоководне життя у 40% Світового океану

Науковці встановили, що глибоководні океанські течії навколо Антарктиди сповільнилися на 30% від 1990-х років і можуть повністю зупинитися через танення льоду.

У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Climate Change, пояснюють, що глибоководні антарктичні течії забезпечують 40% глибин світового океану поживними речовинами та киснем.

Течії, також відомі як придонні води Антарктики, живляться щільною холодною водою з континентального шельфу Антарктики. Він залягає на глибині близько трьох тисяч метрів. Потім вода тече в Тихий та Індійський океани, живить інші течії, що називається глобальною меридіональною перевертною циркуляцією.

Підвищення глобальних температур призводить до того, що з шельфових льодів Антарктики витікають великі обсяги менш щільної прісної води, яка сповільнює циркуляцію.

До 2050 року глибоководні океанські течії біля Антарктиди сповільняться на 40%, а згодом можуть зникнути зовсім. Це матиме негативні наслідки для морського життя, адже те, що відмирає на поверхні океану, опускається на дно, тому на глибинах вода багата на поживні речовини. Якщо вона не циркулюватиме належним чином, то перекриється шлях, яким поживні речовини повертаються на поверхню для відновлення морського життя.

До того ж сповільнення течій вплине на здатність океанів поглинати тепло й вуглець.