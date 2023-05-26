Схилити Україну до миру спробують шість президентів з Африки. За ними стоїть місцевий бізнесмен. Провідні світові медіа про війну 26 травня

Financial Times розповідає про Жана-Іва Олівʼє ― посередника, який намагається за допомогою лідерів африканських держав привести путіна й Зеленського за стіл переговорів. Уже шістдесят років цей огрядний чоловік із неодмінною сигарою використовує свої бізнесові й політичні зв’язки для обмінів полоненими, тимчасового припинення вогню чи розведення військ у різноманітних конфліктах в Африці. Сам він теж народився на африканському континенті ― в Алжирі, хоч і є громадянином Франції. Олівʼє тривалий час працював брокером у Республіці Конго й має звʼязки з президентом країни, що створило йому репутацію зацікавленої сторони. Його репутації, у зв’язку зі спробою повпливати на російсько-українську війну, може завадити те, що колись він був консультантом «Росатому», а також був залучений у нафтовий бізнес, частку в якому придбав «Лукойл». Сам же Олівʼє вважає себе Генрі Кіссінджером свого часу, натякаючи на активну дипломатичну роботу Кіссінджера в середині минулого століття.

Жан-Ів Олівʼє запевняє, що Африка найбільше потерпає від російсько-української війни. Мовляв, американці цієї війни на собі не відчувають, для більшості європейців вона проявилася лише інфляцією. Африка ж на собі відчула перебої з постачанням життєво необхідних продуктів, а також критичне зростання ціни на них. Тому африканські лідери висловили зацікавленість у посередництві, а контакти Олівʼє в Європі не мали нічого проти цієї ідеї. Мета переговірника зараз ― домогтися покращення «зернової угоди», а саме щоб Україна мала більше можливостей для експорту зернових в обмін на те, що з росії знімуть частину санкцій, зокрема щодо SWIFT. Це має спростити для росіян експорт зброї та добрив.

На коментар журналіста FT, чи не вважає Олівʼє, що такі пропозиції дадуть одній зі сторін перевагу у війні, особливо на тлі очікуваного українського контрнаступу, Олівʼє відповів ухильно: «Те, що сторони погодились обговорити можливість переговорів, ― уже досягнення».

Британське видання The Spectator намагається аналізувати зміни в поведінці власника «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина, зокрема на основі його інтервʼю російському пропагандисту Костянтину Долгову. У ньому ватажок бойовиків сказав, що «нацисти» в Україні виявилися міфічними, а замість демілітаризації України, як нібито мети повномасштабного вторгнення, росіяни досягли протилежного ефекту. Також Пригожин похвалив ЗСУ і вкотре розкритикував російського міністра оборони Сергія Шойгу. Видання припускає, що таким чином Пригожин намагається сигналізувати путіну, що налаштування на затяжну, багаторічну війну стане для росіян помилкою, яка обернеться ще більшими проблемами, аж до розпаду росії. Судячи з того, що Долгова вигнали з майданчика, на якому він розміщував свої відео, путін із такими припущеннями не погоджується, пише The Spectator. Однак цей інцидент ― ще одна ознака того, що російська воєнна авантюра розвивається зовсім не в тому напрямку, як там планували.

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