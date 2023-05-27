Астрономи вперше зафіксували циклон на північному полюсі Урану

Астрономи вперше побачили гігантський циклон на північному полюсі Урану.

Про це пише Science Alert.

Уран обертається навколо Сонця за 84 роки, тому коли востаннє північний полюс планети був спрямований на Землю, науковці ще не могли вивчити його.

Але тепер вони використали дані радіоастрономічної обсерваторії «Дуже Великий Масив ім. Карла Янського» і зафіксували зміни температури, швидкості вітру та коливань слідів газу на Урані.

NASA

Ученим давно відомо, що на південному полюсі Урана дмуть сильні вітри. Коли в 1986 році апарат NASA «Вояджер-2» пролітав повз планету, він зафіксував там високу швидкість вітру. Однак нахил Урану не дозволив «Вояджеру» побачити північний полюс.

Цього разу дані теплового випромінювання показали, що циркулююче повітря на північному полюсі тепліше і сухіше — це ознака сильного циклону.

За словами дослідників, циклон на Урані схожий на полярні циклони, які раніше місія «Кассіні» спостерігала на Сатурні.

Таким чином, циклони (які обертаються в тому ж напрямку, що і планета) й антициклони (які обертаються у протилежному напрямку) тепер ідентифіковані на полюсах кожної планети Сонячної системи, яка має атмосферу.