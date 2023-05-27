Генштаб: За добу російська армія втратила 480 військових, засіб ППО і 22 артилерійські системи

Армія росії зосередила наступ на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Минулої доби там було 25 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по скупченнях росіян та їхньої техніки. Також знищені пʼять розвідувальних дронів типу «Орлан-10» і два типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі ворога.

За минулу добу російське військо втратило приблизно 480 військових, три танки, сім бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи та засіб ППО. Загалом в Україні вже загинули 206 200 росіян.