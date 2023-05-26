Науковці занурили мишей у сплячку за допомогою ультразвуку

Біологи змогли занурити мишей у сплячку за допомогою ультразвуку, пише New Scientist.

Дослідники закріпили на голові піддослідних тварин мініатюрне джерело ультразвукових хвиль. Воно впливало на нейрони в гіпоталамусі, які уповільнили дихання, серцебиття й метаболізм.

Simon Phillpotts/Alamy

Багато теплокровних тварин знижують температуру тіла і сповільнюють метаболізм задля економії енергії, впадаючи в сплячку. Деякі кажани і птахи ціпеніють вночі. Інші тварини, наприклад миші, роблять це тоді, коли закінчується їжа.

У 2020 році дві групи науковців незалежно одна від одної виявили, що стимуляція частини гіпоталамуса в мозку мишей може викликати заціпеніння. Однак для цього вони використовували складні методи, зокрема генну інженерію.

Нещодавно вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виявили, що 10-секундний імпульс ультразвуку, сфокусований на зоні перемикання мозку мишей, призводив до зниження температури їхнього тіла приблизно на 3 °C. За дві години миші повністю приходили в норму. Їх можна було тримати в такому стані протягом 24 годин без жодних побічних ефектів.

Імовірно, колись такий стан можна буде стимулювати в людей. Його можна буде використовувати, наприклад, у медичних цілях чи під час тривалого космічного перельоту.