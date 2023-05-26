«Укрпошта» випустила благодійну марку до Дня захисту дітей

«Укрпошта» відкрила передзамовлення на марки під назвою «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього». Нова марка благодійна, кошти від її продажу підуть на підтримку українських дітей, які втратили батьків.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Укрпошта

Передзамовлення на нову поштову марку, листівку та конверт «Перший день» можна оформити тут: bit.ly/marka1ukrposhta

Конверт «Перший день» відправлять одразу, за фактом замовлення.

Уже з 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях, в онлайн-магазині «Укрпошти», маркетплейсах eBay та Amazon.