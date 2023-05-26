​​Справа Майдану: колишній правоохоронець отримав 10 років вʼязниці. Він вивіз «беркутівців» і знищив їхню зброю

Суд дав колишньому правоохоронцю, який в лютому 2014 року вивіз з Києва бійців «чорної роти» спецпідрозділу «Беркут» і знищив їхню табельну зброю, 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Також обвинуваченого позбавили спеціального звання підполковник міліції та на три роки заборонили обіймати будь-які посади в правоохоронних органах. Крім того, суд задовольнив позов ГУ МВС України в Києві про відшкодування матеріальної шкоди на понад 677 тисяч грн.

Експравоохоронця визнали винним в організації вивезення «беркутівців», причетних до вчинення масових убивств активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, а також знищенні та приховуванні їхньої табельної вогнепальної зброї.

Увечері 23 лютого 2014 року він організував перевезення «чорної роти» з місця дислокації «Беркуту» в Києві до виробничого приміщення одного з проєктних інститутів, де їм виділили окрему схованку.

Зранку наступного дня працівники «чорної роти» «Беркуту» групами по дві-три людини на таксі виїхали за межі Києва в напрямку Миколаєва, а частина з них потім опинилася за межами України. Засуджений експравоохоронець контролював і фінансував цей процес.

Також він знищив знаряддя злочинів — табельну вогнепальну зброю, а саме: 24 автомати АКМС, одну снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці «Форт-500» і одну рушницю «Форт-12», які бійці «Беркуту» використовували проти активістів.

Він розрізав кожну зброю «болгаркою» на три-чотири частини та видалив маркування — серійні номери автоматів і снайперської гвинтівки. Потім вивіз знищену зброю в район острова Жуків у Києві — частину втопив в притоці Дніпра річці Віта, а іншу частину закопав на березі річки Віта.