Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища — під загрозою підтоплення опинилися кілька селищ на Донеччині

Російські окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища. Під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні. До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом», — зазначив він.

Кириленко додав, що людей, які перебувають у зоні ризику, вже попередили. За потреби їх почнуть евакуювати. Посадовці створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації.