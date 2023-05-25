У США інженери навчилися генерувати електроенергію з водяної пари в повітрі

Команда інженерів з Массачусетського університету США винайшла пристрій, який може генерувати електроенергію з водяної пари в повітрі. Його можна зробити практично з будь-якого матеріалу.

Про це пише Science Daily.

Секрет полягає в можливості наповнити матеріал отворами діаметром менше 100 нанометрів. Саме таким чином зробили пристрій, який назвали Air-gen. Він здатний постійно виробляти кілька кіловат енергії.

«Повітря навколо містить у собі гігантську кількість електричної енергії. Наприклад, кожна крапля води у хмарі має заряд, і їхня сукупність бере участь у народженні блискавок», — пояснили науковці.

Дослідники сподіваються, що цей метод зможе стати альтернативою викопному паливу і зрештою допоможе у боротьбі зі змінами клімату.