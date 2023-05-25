У ворота резиденції британського премʼєра в Лондоні врізалась автівка. Водія заарештували

У Лондоні автомобіль врізався у ворота резиденції премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на Даунінг-стріт. Водія затримала поліція.
Про це повідомляє Reuters.
«Близько 16:20 автомобіль зіткнувся з воротами Даунінг-стріт на Уайтхоллі. Озброєні офіцери затримали чоловіка на місці події за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення і небезпечному водінні. Інформації про постраждалих немає», — заявили у поліції Лондону.
Наразі триває розслідування інциденту. Поліція встановила кордон, який тимчасово заблокував рух уздовж Уайтхоллу — дороги, що проходить повз Даунінг-стріт.
- У США поліція затримала чоловіка, який 22 травня вʼїхав на вантажівці в огорожу біля Білого дому. Попередні результати розслідування свідчать, що зіткнення було навмисним.