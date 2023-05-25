TikTok тестує власний чат-бот зі штучним інтелектом Tako

TikTok тестує чат-бот зі штучним інтелектом під назвою Tako, пише The Verge із посиланням на Watchful Technologies.

На скриншотах, які є в розпорядженні видання, кнопка Tako розташована над іконкою профілю TikTok праворуч від відео. Яку модель AI використовує TikTok для роботи свого чат-боту, наразі незрозуміло.

The Verge

Tako пропонує підказки, які допомагають користувачам почати розмову з ботом.

Представник TikTok Закарі Кізер назвав чат-бот «обмеженим експериментом» і додав, що наразі він недоступний для користувачів у США і Європі. У своєму Twitter компанія повідомила, що Tako тестують лише у Філіппінах.

TikTok нещодавно подав заявку на реєстрацію торговельної марки «програмного забезпечення для чат-ботів» під назвою Tako. Імовірно, компанія готується до більш широкого релізу.