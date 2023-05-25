TikTok тестує власний чат-бот зі штучним інтелектом Tako

TikTok тестує чат-бот зі штучним інтелектом під назвою Tako, пише The Verge із посиланням на Watchful Technologies.
На скриншотах, які є в розпорядженні видання, кнопка Tako розташована над іконкою профілю TikTok праворуч від відео. Яку модель AI використовує TikTok для роботи свого чат-боту, наразі незрозуміло.
Tako пропонує підказки, які допомагають користувачам почати розмову з ботом.
Представник TikTok Закарі Кізер назвав чат-бот «обмеженим експериментом» і додав, що наразі він недоступний для користувачів у США і Європі. У своєму Twitter компанія повідомила, що Tako тестують лише у Філіппінах.
TikTok нещодавно подав заявку на реєстрацію торговельної марки «програмного забезпечення для чат-ботів» під назвою Tako. Імовірно, компанія готується до більш широкого релізу.
- У лютому влада Китаю заборонила місцевим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-боту ChatGPT у своїх сервісах. Такі приписи від регуляторів вже отримали Alibaba, Tencent та Ant Group. Заборона повʼязана з побоюваннями влади щодо відповідей штучного інтелекту, який не цензурується. Для запуску аналогів ChatGPT китайські компанії повинні отримати спецдозвіл від влади.