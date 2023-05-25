Канада та Саудівська Аравія вирішили відновити дипломатичні відносини. Країни не мали послів 5 років

Канада та Саудівська Аравія вирішили повністю відновити дипломатичні відносини. Їх призупиняли у 2018 року через канадську критику ситуації з правами людини в арабській країні.

Про це пише CBC.

Обидві країни погодилися знову призначити своїх послів. Питання відновлення дипломатичних відносин обговорювали премʼєр Канади Джастін Трюдо та спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді.

«У світлі того, що обговорювалося між [Трюдо та бін Салманом] і бажання обох сторін відновити дипломатичні відносини між двома країнами на основі взаємної поваги та спільних інтересів, було прийнято рішення відновити дипломатичні відносини із Саудівською Аравією до колишніого рівня», — йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.

Саудівська Аравія наказала послу Канади покинути країну у 2018 році після того, як канадська влада розкритикувала арешт відомих правозахисників у королівстві. Ще більше відносини зіпсувалися після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.