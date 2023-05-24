Померла американська співачка Тіна Тернер

Співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років.
Про це Sky News повідомив її представник.
«Тіна Тернер, «королева рок-н-ролу» мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюриха, Швейцарія», — йдеться в заяві.
Тернер була однією з найпопулярніших рок-співачок світу. Вона відома низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і Whatʼs Love Got to Do With It.
У 2013 році співачка перенесла інсульт, а за три роки у неї діагностували рак кишківника. Згодом у Тіни розвинулася ниркова недостатність, після чого їй пересадили нирку.
- Тіна Тернер — американська співачка, авторка пісень і танцівниця, володарка 8 премій «Греммі». За артистизм, темперамент і сценічну виразність її називають «королевою рок-н-ролу».
- Справжнє імʼя співачки — Анна Мей Баллок. У 18 років вона приєдналася як бек-співачка до гурту Айка Тернера та взяла псевдонім.
- У березні 2021 року Тернер попрощалася зі своїми прихильниками в документальній стрічці про неї, оголосивши про завершення карʼєри. Тоді їй був 81 рік.