У Камеруні спраглі слони затоптали щонайменше двох людей

У Камеруні працівники служби охорони дикої природи борються з стадом слонів, яке атакує поселення. Тварини вже затоптали щонайменше двох людей.
Про це пише Reuters.
Стадо з чотирьох слонів уже двічі відвідувало місто Маруа та прилеглі села на півночі країни.
Посуха і звуження природного середовища існування змусили спраглих слонів рухатися в пошуках води. Вони топчуть посіви та будівлі на своєму шляху і можуть нападати на людей.
Лісники намагаються перегнати стадо в національний парк, що розташований за 120 км від міста Маруа. Місцевих жителів просять не наближатися до тварин, які рухаються до національного парку.
- У Камеруні мешкають приблизно 6 830 слонів — це одна з найбільших популяцій слонів у Африці. За останні роки їх кількість зросла завдяки зусиллям щодо збереження дикої природи.