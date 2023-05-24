У Камеруні спраглі слони затоптали щонайменше двох людей

У Камеруні працівники служби охорони дикої природи борються з стадом слонів, яке атакує поселення. Тварини вже затоптали щонайменше двох людей.

Про це пише Reuters.

Стадо з чотирьох слонів уже двічі відвідувало місто Маруа та прилеглі села на півночі країни.

Посуха і звуження природного середовища існування змусили спраглих слонів рухатися в пошуках води. Вони топчуть посіви та будівлі на своєму шляху і можуть нападати на людей.

Лісники намагаються перегнати стадо в національний парк, що розташований за 120 км від міста Маруа. Місцевих жителів просять не наближатися до тварин, які рухаються до національного парку.