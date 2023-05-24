В Одесі можуть відкрити частину пляжів, але після спеціальної перевірки.

Начальник Одеської РВА Юрій Крук та командувач ОУВ «Дунай» Вадим Калабуров видали спільний наказ про проведення заходів з підготовки до вікриття деяких пляжів.

«Спільний Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси — від пляжу «Ланжерон» до 16 станції Великого Фонтану», — повідомив Крук.

Він наголосив, що це наказ не про відкриття пляжів, а про умови, за яких їх можуть відкрити. В Одеській РВА прописали, що треба для цього зробити.

Одеська міська рада створить комісію, яка проведе перевірку виконання умов наказу. До 5 червня відповідні акти подадуть до Одеської обласної військової адміністрації.

Остаточне рішення про відкриття пляжів прийматиме начальник Одеської ОВА та ОСУВ «Одеса».