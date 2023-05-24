У центрі Києва запрацювала сортувальна капсула. Там можна здати 25 видів вторсировини

У Шевченківському районі Києва запрацювала сортувальна капсула нового зразка від ініціативи «Україна без сміття».

На станції можна здати 25 позицій вторинної сировини. Цей простір працюватиме за принципом самообслуговування, у ньому не буде екоконсультантів.

Капсула розташована на території бізнес-містечка «Форум» у центрі міста (вул. Пимоненка, 13), має парковку, кавʼярні й затишну зелену зону з альтанками, доступ до яких вільний.

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