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Кабмін схвалив передачу арештованої компанії Коломойського в управління «Укрнафті»

Автор:
Анна Холоднова
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Кабінет міністрів погодив передачу арештованої компанії «Укрнафтобуріння» в управління «Укрнафті».

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Кабмін погодився з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У документі вказано, що рішення ухвалили з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.

  • Компанія «Укрнафтобуріння» повʼязана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Це одна з найбільших газовидобувних компаній в Україні. Раніше її конфіскували у Коломойського і його партнерів.