Кабмін схвалив передачу арештованої компанії Коломойського в управління «Укрнафті»

Кабінет міністрів погодив передачу арештованої компанії «Укрнафтобуріння» в управління «Укрнафті».
Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.
Кабмін погодився з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
У документі вказано, що рішення ухвалили з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.
- Компанія «Укрнафтобуріння» повʼязана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Це одна з найбільших газовидобувних компаній в Україні. Раніше її конфіскували у Коломойського і його партнерів.