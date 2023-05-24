Кабмін схвалив передачу арештованої компанії Коломойського в управління «Укрнафті»

Кабінет міністрів погодив передачу арештованої компанії «Укрнафтобуріння» в управління «Укрнафті».

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Кабмін погодився з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У документі вказано, що рішення ухвалили з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.